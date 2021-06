Le coucher de soleil d'hier était complètement fou dans le Bas-du-fleuve

C'est bien connu, les couchers de soleil du Bas-Saint-Laurent compte parmi les plus beaux du monde.

Selon le National Geographic, celui de Rivière-du-loup serait même le deuxième plus beau, juste derrière Hawaï.

Le soleil qui se couche sur le fleuve donne un spectacle différent à chaque tombée de la nuit. Si vous n'êtes jamais passé par là, préparez-vous road trip!

Et en ce soir du 22 juin, alors que le CH s'apprêtait à défaire les Knights à Vegas, du Kamouraska à l'est de Rimouski (même si ce n'est pas exclusif), le coucher de soleil était QUELQUE CHOSE! Le ciel s'est carrément enflammé.

Pour vous faire rêver, voici quelques photos d'hier soir partagées par des résidents de la région sur Instagram:

Alors? Qui prépare ses valises?

