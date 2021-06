Miley Cyrus et Elton John seront sur l'album de reprises de l'«album noir» de Metallica

Miley Cyrus et Elton John sont au nombre des stars qui ont rendu hommage au légendaire groupe Metallica, reprenant leurs chansons favorites du Black Album pour un coffret à venir.

Leur cinquième disque, éponyme, mais souvent appelé Album noir, aura trente ans cette année, et pour fêter cela, le groupe a recruté 53 artistes de tous horizons pour reprendre, à leur façon, les titres de ce disque culte.

On retrouvera donc Miley Cyrus pour Nothing Else Matters, en duo avec Elton John, Yo-yo Ma, WATT, Robert Trujillo, ainsi que le batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith.

Alessia Cara et The Warning, Juanes, Weezer et Rina Sawayama reprendront chacun Enter Sandman.

Jason Isbell and the 400 Unit, St Vincent, et Sam Fender feront quant à eux individuellement des reprises de Sad But True, tandis que J Balvin, The Neptunes, et Jon Pardi livreront leur interprétation de Wherever I May Roam.

On retrouvera aussi Phoebe Bridgers, Corey Taylor, Darius Rucker, Cage The Elephant, Portugal The Man, Mickey Guyton, Chris Stapleton, My Morning Jacket, Imelda May, Kamasi Washington ou encore Rodrigo Y Gabriela.

Le coffret devrait sortir le 10 septembre, et les recettes seront reversées à des œuvres de charité choisies par chaque artiste, ainsi que par la fondation de Metallica, All Within My Hands, fondée en 2017.

Une édition remasterisée du disque culte et une édition limitée seront aussi disponibles.

