On lève notre verre à tous les endroits du Québec où on aimerait fêter la Saint-Jean

La Fête nationale, c’est sacré au Québec. On se rassemble, on sort nos drapeaux, on chante Gens du pays, on garde un œil sur mononcle Gilles pour qu’il ne tombe pas dans le feu, et on se couche au petit matin.

Pour la deuxième année consécutive, les gros rassemblements du 23 et 24 juin sont annulés, mesures sanitaires obligent. Pas de spectacle dans nos lieux mythiques donc, «rien non plus dans le ciel à soir!»

Cette année, pour célébrer la Saint-Jean, Tim Hortons nous propose de lever notre tasse (BLEUE, pour l’occasion!) à tous les endroits où on chanterait normalement en chœur «On a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter!»

Parce qu’après tout, si on a bien compris, on est simplement en train de se dire «À la prochaine fois!»

Sortez vos verres, et SANTÉ!

Plaines d’Abraham, Québec, Capitale-Nationale

Saint-Georges, Chaudière-Appalaches

Baie-Johan-Beetz, Sacré-Cœur, Côte-Nord

Parc de la Gorge de Coaticook, Estrie

Gaspé, Gaspésie

Île-des-Moulins, Terrebonne, Lanaudière

Plage St-Gédéon, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Gatineau, Outaouais

Sans oublier Montréal et sa Place des festivals!

En attendant de se rassembler à nouveau l’année prochaine, Tim Hortons vous souhaite bonne Fête nationale du Québec. Et pour agrémenter les festivités, essayez sans modération leurs beignes saupoudrés de vermicelles bleus et blancs spécialement conçus pour la Saint-Jean!

