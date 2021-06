La fille de l’UQAM s’endort au ciné-parc et se réveille dans son pick-up le lendemain

Il semble que ça faisait un bout qu’on ne vous avait pas parlé de Hélène Boudreau.

• À lire aussi: «La fille de l’UQAM» décide d’aller sur une date et finit sur une civière

• À lire aussi: Hélène Boudreau dévoile une oeuvre d’art basée sur sa célèbre photo de finissante

Et bien voici des nouvelles.

La créatrice de contenus coquins s’est rendue au ciné-parc de Saint-Eustache mercredi soir pour visionner un film avec un camarade non identifié.

Ensuite, on ne sait pas si c’est parce que le film était plate, mais la paire s’est endormie dans la boîte du pick-up dans lequel elle s’était installée sur un matelas gonflable pour la projection extérieure.

On aurait pu croire que deux personnes endormies au ciné-parc se feraient réveiller par des employés avant de quitter les lieux, mais non.

Iamhely et son compagnon masculin ont donc passé la nuit à la belle étoile, à Saint-Eustache.

• À lire aussi: Hélène Boudreau se fait tatouer sa photo de finissante

• À lire aussi: «Je vais faire dans les 7 chiffres»: 12 citations de la finissante de l’UQAM Hélène Boudreau

Jeudi matin, la diplômée de l’UQAM a partagé des images de sa mésaventure sur son compte Instagram. On peut voir le grand terrain asphalté et désert.

(Appuyez sur la flèche à droite pour voir toutes les photos et vidéos de la publication)

«Le camping toé chose, dans le stationnement du ciné-parc.»

Dans le fond, y’a pire endroit pour tomber endormi.

Bonne fête nationale à tous et Go Habs GO.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s

s