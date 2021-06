Voici ce qui s’est vraiment dit quand le CH a éliminé Vegas, selon Arnaud Soly

L’humoriste Arnaud Soly récidive avec un autre désopilant doublage mettant en vedette les joueurs du Canadien et ceux des Golden Knights.



Soly, qui se passe désormais de présentation, a publié sur Instagram le fruit de son excellent travail de doubleur comique.

Dans sa plus récente production, on voit un Shea Weber victorieux qui sert la main à de nombreux Chevaliers Dorés déçus, un Marc Bergevin extatique mais étrangement un peu vieux, ainsi qu’une hilarante blague de pêche gracieuseté de Robin Lehner.

Bonne écoute!

Revoyez également le doublage qu’Arnaud Soly avait réalisé lors de l’élimination des Jets de Winnipeg par nos Glorieux.

Go Habs Go!

