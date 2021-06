17 choses à savoir sur la coupe Stanley

Le Canadien vient d’atteindre la finale de la coupe Stanley pour la première fois en 28 ans, ce qui porte toute une nation à évoquer un dicton célèbre: «Ça sent la Coupe!»

Mais qu’est-ce que ça sent, la Coupe?

On a voulu en savoir plus sur l’odeur que dégage le précieux trophée et, au passage, on a récolté un paquet d'informations fascinantes qu’on vous partage dans la vidéo ci-haut.

Et on vous dit même ce qu’elle sent, la Coupe! (genre...)

