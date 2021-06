Courtney Love accuse Olivia Rodrigo d'avoir plagié la pochette d'album de Hole

Courtney Love a demandé à Olivia Rodrigo de lui envoyer des fleurs, après l'avoir accusée de s'être fortement inspirée de la pochette de Live Through This, sorti par Hole en 1994.

En effet, les photos promotionnelles d'Olivia Rodrigo la montrent habillée pour le bal de fin d'année, le maquillage dégoulinant, des fleurs à la main, le tout était très similaire au travail d'Ellen Von Unwerth qui avait réalisé les photos du groupe de rock.

«Trouvez les différences», a posté Courtney Love sur Instagram en légende des photos.

Olivia Rodrigo a répondu, commentant qu'elle adorait, ne voyant pas le problème.

Courtney Love a alors été plus explicite.

«Olivia, merci. Mon fleuriste favori est à Notting Hill, à Londres, envoie moi un message privé, j'ai hâte de lire ce que tu m'as écrit», lui a-t-elle répliqué, avant de s'en prendre à l'équipe de la chanteuse.

«Est-ce que Disney apprend aux enfants à lire et écrire? Dieu seul le sait. On va voir. Oui, c'est violent. J'ai la rage? Chérie, si j'avais un dollar pour chaque personne, je serais riche. C'est impoli de sa part et de Geffen de ne pas m'avoir demandé, ni à moi ni à (la photographe) Ellen von Unwerth. Ça m'est arrivé toute ma carrière, mais les manières sont les manières. C'est impoli de ne pas demander. Je sais que ça ne plaît pas à Ellen von Unwerth. Cette couverture était mon idée», a ajouté Courtney Love.

Plusieurs célébrités, dont Garbage, ont également pointé du doigt les ressemblances et apporté leur soutien à la chanteuse de Hole.

