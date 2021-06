La bande-annonce du film de The Sopranos est dévoilée

En janvier 1999, David Chase a changé le paysage télévisuel à jamais.

Avec The Sopranos, une critique cinglante du capitalisme, Chase avait réussi à camoufler de la propagande socialiste dans une histoire de crime organisé, portée par le protagoniste de la série Tony Soprano.

En 2013, six ans après la fin de la série, James Gandolfini meurt prématurément, emportant avec lui l’espoir de revoir de nouvelles aventures de l’anti-héros.

Coup de théâtre. Quelques années plus tard, Warner annonce que David Chase travaille sur un film des Soprano, dont l’histoire se déroule dans les années 70, alors que Tony était un ado.

Et en plus, le jeune héros serait joué par Michael Gandolfini, le fils de celui qui avait fait vivre le personnage au petit écran.

Mardi, une première bande-annonce de The Many Saints of Newark a été dévoilée. Le film qui prendra l’affiche le premier octobre prochain met aussi en vedette Ray Liotta et Vera Farmiga.

