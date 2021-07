Une des stars de Phénomène Raven accusée d’envoyer de la pornographie à une ado

Kyle Massey, connu pour avoir joué le rôle de Cory Baxter dans les séries Disney Phénomène Raven et Cory est dans la place, fait face à des accusations criminelles après avoir envoyé des vidéos pornographiques à une fille de 13 ans.

• À lire aussi: Une femme qui avait mal au nez depuis 37 ans découvre un objet inusité dans une de ses narines

Selon des documents légaux obtenus par TMZ, les événements se seraient produits de décembre 2018 à janvier 2019.

Toujours selon le site à potins, le cas serait lié à une poursuite au civil déposée en mars 2019. Les plaignants ont avancé que Massey avait envoyé de nombreux messages, images et vidéos de nature sexuelle à la mineure et on lui réclamait 1,5 millions de dollars américains. À l’époque, le comédien avait nié les allégations et affirmé qu’il était victime d'extorsion.

Éventuellement, la victime alléguée a décidé de porter plainte à la police au début de 2020.

Selon la police, la mère de l’ado a dit que Massey la connaissait depuis qu’elle avait 4 ans, mais la nature de leur relation n’a pas été dévoilée. Elle aurait aussi donné une clé USB contenant plusieurs vidéos aux enquêteurs, dont une d’un homme en train d’exposer ses parties génitales.

L’homme de 29 ans devait se présenter à sa mise en accusation lundi, mais ne s’est pas pointé.

Aussi sur le Sac:

s

s