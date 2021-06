Voici ce qui se passait au Québec en 1993, quand le CH a atteint la finale pour la dernière fois

Nos Glorieux ont gagné leur dernière coupe Stanley en 1993, il y a une éternité!

Et pour vous prouver qu’on parle presque de l’époque antédiluvienne, voici ce qui se passait dans tous les domaines lorsque Guy Carbonneau a soulevé le précieux trophée, entouré de ses vaillants coéquipiers, le 9 juin 1993.

POLITIQUE

Robert Bourassa achève son 2e mandat comme Premier ministre du Québec. Affaibli par un cancer de la peau, il démissionne de son poste le 14 septembre 1993 et meurt le 2 octobre 1996.

Photo d'archives

Le projet de loi 86 est déposé en avril, relançant le débat linguistique. La loi sera adoptée le 9 juin, jour même de la victoire ultime du Canadien.

Au Canada, Brian Mulroney achève lui aussi son règne comme Premier ministre. Il avait annoncé sa démission le 23 février, mais celle-ci ne devenait effective que le 24 juin. Le lendemain, il était remplacé par Kim Campbell, qui devenait la première femme à occuper ce poste dans l’histoire.

Photo d’archives, Presse canadienne

Son mandat sera toutefois très court. À l’automne, Jean Chrétien et son parti Libéral remportent les élections fédérales.

Le Journal de Montreal Jean Chretien lors d'un rassemblement libéral a Monteal pendant la campagne electorale federale le 21 octobre 1993 Credit photo: Raynald LeBlanc / Les archivers / Le Journal de Montreal

SPORTS

Mario Lemieux doit se retirer momentanément du jeu, lui qui souffre d’un cancer rare: la maladie de Hodgkin.

AFP



Les Sénateurs d’Ottawa sélectionnent Alexandre Daigle au premier rang du repêchage universel de la LNH.

Le Québécois Denis Boucher joue son premier match avec les Expos de Montréal.

Agence QMI

ARTS ET CULTURE

Les films québécois qui retiennent l’attention en cette année 1993 sont: Agaguk, Matusalem et La Florida.

Du côté des productions hollywoodiennes, Jurassic Park, Mrs. Doubtfire et The Fugitive ont le plus de succès au box-office.

À la télé, le premier épisode de La Petite Vie est diffusé le 16 octobre.

En musique, Les Colocs (groupe et révélation de l’année), Marie Carmen (Interprète féminine) et Richard Séguin (Interprète masculin) sont les grands gagnants du gala de l’ADISQ.

Normand Jolicoeur / Le Journal de Montreal

The Cranberries (Linger), Ace of Base (All that she wants), Björk (Human behavior), Jamiroquaï (When you gonna learn), Radiohead (Creep), Sheryl Crow (Leaving Las Vegas) et Shaggy (Oh Carolina) connaissent leurs premiers succès.

Dur dur d’être un bébé de Jordy marque également les esprits.

VARIÉ

Le 1er octobre, le salaire minimum est porté à 5,85$.

Le 9 octobre, le Casino de Montréal est inauguré

POLITIQUE INTERNATIONALE

Bill Clinton est, depuis le 20 janvier, le président des États-Unis d’Amérique.

JMTL

Le 1er janvier, la Tchécoslovaquie devient deux pays: la République tchèque et la Slovaquie.



Nelson Mandela et Frederik Willem de Klerk remportent conjointement le Prix Nobel de la paix.

AFP



C’était l’année 1993 en bref!



Espérons ne pas avoir à attendre en 2049 avant de publier «Voici ce qui se passait en 2021»! ;)

