Le groupe de Jack Black reprend les Beatles et c’est quelque chose

20 ans après la sortie de leur premier album, le meilleur groupe de tous les temps (selon lui-même), a rendu un hommage au deuxième meilleur groupe de tous les temps.

• À lire aussi: Steve-O a besoin que des hommes lui donnent leurs poils pubiens pour une raison ridicule

• À lire aussi: Jack Black danse en Speedo sur WAP de Cardi B

Jack Black et Kyle Gass, mieux connus sous le nom de Tenacious D, ont enregistré une reprise des pièces You Never Give Me Your Money et The End, tirées du medley de la face B de l’album Abbey Road de The Beatles.

Dans le clip qui accompagne le beau medley, JB et KG arborent plusieurs costumes et explorent plusieurs paysages, une référence aux différentes phases qu’a traversé le Fab 4 durant sa courte existence.

Tous les profits tirés de la vente de la pièce seront remis à Médecins sans frontières. Vous pouvez l’acheter en format numérique ou en 45 tours.

Aussi sur le Sac:

s

s