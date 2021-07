680$ pour une salle de bain avec un lit choque à Vancouver

Si vous avez déménagé cette année, vous savez que trouver un logement convenable et abordable n’est pas un cadeau.

Cette crise n’est pas propre à Montréal. Plusieurs grandes villes canadiennes font aussi face à ce problème.

Vancouver a été une des villes les plus durement frappées par ce fléau.

Une annonce pour un logement à louer qui a dû être retirée de Craigslist en témoigne parfaitement.

Le logement de 160 pieds carrés qualifié de «micro studio» est essentiellement une salle de bain dans laquelle se trouve un lit. Et pour cet appartement plus petit que la majorité des chambres à coucher, on demande 680 dollars canadiens par mois.

Dans l’annonce, qui est depuis retirée, on dit que le logement est idéal pour une personne seule qui souhaite vivre au centre-ville. Cependant, il ne répond pas aux critères de la ville par rapport à ce qui est acceptable de qualifier de logement.

Selon les réglementations mises en place en 2014, toute unité habitable doit avoir une superficie d’au moins 250 pieds carrés. La salle de bain doit aussi être séparée du reste du logement. Donc ce tout petit logement avec une toilette à côté du lit comme dans une cellule de prison est techniquement illégal.

Peu de temps après qu’elle ait été affichée, l’annonce avait été signalée par plusieurs internautes.

Voici ce qui pourrait attendre les Montréalais dans quelques années si rien ne change.

