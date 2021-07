L'ex-star du porno Lana Rhoades est enceinte de 13 semaines et montre sa bédaine sur Instagram mais ses fans ne voient pas son «baby bump»

L'ancienne vedette de films pour adultes Lana Rhoades a fait plaisir à ses admirateurs en montrant, ce lundi, son bedon de femme enceinte sur Instagram.

Rhoades avait en effet annoncé au début du mois de juin qu’elle attendait un enfant en publiant une photo d’échographie sur le réseau social préféré des vedettes.



Elle y dévoilait du même coup la date prévue de son accouchement: le 13 janvier 2022.

Le père de l’enfant à naître est quant à lui inconnu au bataillon, la populaire actrice porno n’ayant révélé aucun indice sur son identité.

Bref...



Ce lundi, Lana Rhoades a fait comme bon nombre de futures mamans en se dévoilant le «baby bump» dans une courte vidéo sur le Gram.





Or, ce qui a surtout retenu l’attention de ses admirateurs est le fait qu’on ne voyait pas ledit «bump».



Instagram Lana Rhoades

Bien sûr, certains d’entre eux sont tombés dans la facilité en signalant la présence d’autres «bumps», mais ça, ce n’est guère surprenant.



Sachez messieurs/dames que lors d’une grossesse, la «bosse de bébé» n’apparaît généralement qu’entre la 12e et la 18e semaine. Donc, il est fort possible que pour l’instant, on ne voit rien de spécial.

Mademoiselle Rhoades, elle, connaissant mieux son propre corps que les observateurs extérieurs aussi passionnés soient-ils, perçoit cependant peut-être sur son bedon un début de protubérance infantile que le commun des mortels n’aperçoit pas.

C’est une question de perspective!

En tout cas... Nous allons suivre cette grossesse avec beaucoup d’intérêt.

