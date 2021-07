Beaucoup d’internautes souhaitent que Jeff Bezos reste dans l’espace pour toujours

Jeff Bezos, l’ancien PDG d’Amazon, s’en va dans l’espace le 20 juillet prochain.

• À lire aussi: Jeff Bezos et son frère s'en vont dans l'espace

• À lire aussi: Des gens veulent que Jeff Bezos achète et mange La Joconde

• À lire aussi: [VIDÉO] Un livreur d’Amazon surpris en train de faire caca dans le jardin d’une cliente

Cependant, l’homme le plus riche de la Terre ne prévoit pas passer un long séjour dans le firmament. Son aventure ne va durer que 11 minutes.

Mais si le souhait de certains internautes était exaucé, Jeffrey partirait pour un peu plus longtemps que prévu.

Une pétition intitulée Do not allow Jeff Bezos to return to Earth (Ne laissez pas Jeff Bezos revenir sur Terre) publiée sur le site change.org a déjà recueilli plus de 150 000 signatures.

C’est de la signature ça, les amis.

Sur la pétition publiée le 24 juin dernier, on peut lire: «Jeff Bezos a obtenu le titre d’homme le plus riche au monde et il le porte fièrement.»

«On peut dire que fiscalement et émotivement, il est non seulement déconnecté de la majorité de l’humanité, mais aussi de la majorité de ce qui nous rend humain.»

«Et maintenant, il veut se déconnecter complètement du reste des humains en quittant l’atmosphère de la Terre à bord d’une fusée qu’il a financée lui-même.»

Bezos, qui vaut au-delà de 200 milliards de dollars, a été critiqué par plusieurs personnes, notamment pour avoir profité de la pandémie pour accumuler une des plus grandes fortunes de l’histoire du monde alors que certains de ses employés doivent se nourrir aux banques alimentaires.

«Nous devons nous demander, à quel point ça devient trop? Aucune fortune de milliardaire n’a été créée uniquement par l’esprit entrepreneurial.»

«La récente odyssée spatiale des milliardaires est une insulte aux gens de la classe ouvrière qui vivent de chèque à chèque simplement pour survivre.»

La pétition suggère que Bezos soit obligé de rester dans le néant de l’espace jusqu’à ce qu’il développe la compassion et l’humanité nécessaires pour trouver comment utiliser son argent pour le bien collectif.

Aussi sur le Sac:

s

s