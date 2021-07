Brendan Gallagher et Phillip Danault au bord des larmes en conférence de presse

Phillip Danault et Brendan Gallagher étaient fortement ébranlés après l’élimination des Canadiens de Montréal au cinquième match de la finale de la Coupe Stanley... et on les comprend.

Les deux attaquants peinaient à contenir leurs larmes alors qu’ils répondaient aux questions des journalistes.

À plusieurs reprises, le vaillant Gallagher s'est excusé de ne pas être en mesure de répondre aux questions.

Crève-coeur! On te pardonne Brendan.

Merci pour tout, les gars.

