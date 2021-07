Tiffany Haddish a raconté à Nicolas Cage la croustillante histoire de son premier orgasme

Tiffany Haddish a travaillé avec Nicolas Cage l’an passé sur The Unbearable Weight of Massive Talent.

Pour l’actrice, c’est l’occasion ou jamais de révéler un souvenir intime à la star de Sailor et Lula: celui de son premier orgasme devant Face Off!

«Ça a été mon premier gros orgasme», a déclaré Tiffany Haddish sur les ondes de la National Public Radio américaine, se remémorant une scène mémorable du film d’action de 1997 durant laquelle Nicolas Cage terrorise le personnage de John Travolta.

«Ça se discutait. “Dois-je dire ça à Nicolas Cage ” Ce n’est pas très approprié. Je ne veux pas qu’il me poursuive pour harcèlement sexuel, mais je vais lui dire, a continué la star qui avait 17 ans à l’époque de ce premier émoi. C’était facile de voir qu’il était irrité, et j’ai dit un truc du genre, "Écoute, je suis très intimidée par toi, et je dois te dire quelque chose. Je dois te raconter cette histoire, mec, et une fois que ce sera fait tout ira bien".»

L’actrice a alors révélé la fois où elle s’était retrouvée avec son petit ami de l’époque dans une salle de cinéma presque vide pour voir Face Off, et qu’ils avaient fini par se câliner une bonne partie du film jusqu’au moment où Tiffany Haddish a ouvert les yeux en pleine extase pour tomber sur l’immense visage de Nicolas Cage qui la fixait depuis l’écran!

Alors bien évidemment, ce lointain souvenir est revenu avec toute sa vigueur lorsque l’actrice s’est retrouvée face à ces mêmes yeux bien des années plus tard.

Et comme on peut s’en douter, Nicolas Cage a très bien pris la chose puisqu’il a ri à gorge déployée en écoutant l’histoire de Tiffany Haddish.

