De magnifiques villages du sud de l’Italie veulent vous payer 41 000$ pour y vivre

Que diriez-vous d’ouvrir une petite boutique dans un village pittoresque du sud de l’Italie, et d’être payé pour le faire? Pour ceux qui seraient intéressés, cela peut devenir réel.

• À lire aussi: Tom Cruise assiste aux deux événements sportifs de l’année dans la même journée parce qu’il est Tom Cruise

• À lire aussi: Un Italien de 101 ans né en pleine pandémie de grippe espagnole aurait survécu à la COVID-19

AFP

AFP

Pour pallier une courbe démographique décroissante, la région de Calabre envisage d'offrir jusqu’à 28 000€ (plus de 41 000$), sur une période maximale de trois ans, aux personnes qui souhaiteraient s’installer dans des villages de moins de 2000 habitants.

AFP

AFP

• À lire aussi: Le gagnant de l’Eurovision a peut-être consommé de la cocaïne en direct et l'Europe s'enflamme

• À lire aussi: Il se chicane avec sa femme et part prendre une marche de 450 km

Plusieurs conditions s’appliquent pour pouvoir profiter de l’offre:

- S’engager à tenir un commerce sur place (soit déjà existant, soit en créer un)

- S’installer sur place

- Avoir moins de 40 ans

- S’engager à déménager en Calabre moins de 90 jours suivant la réception de leur demande

«Le revenu mensuel se situerait entre 800€ et 1000€ (environ 1200$ et 1500$), pendant deux à trois ans», explique Gianluca Gallo, un conseiller régional.

Infographie CNN

La région de Calabre se trouve dans le sud-ouest de l'Italie, entre mer et montagne.

AFP

Le projet «revenu de résidence active» et le processus de demande devraient être lancés en ligne dans les prochaines semaines. La région y travaille depuis des mois et a déjà débloqué plus de 1 000 000$ pour le projet, souligne CNN.

Alors bonne chance à tous!

À voir aussi sur le Sac de chips

s

s

s