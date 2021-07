Tous les looks des vedettes sur le tapis rouge du Guide de la famille parfaite

Lundi soir avait lieu la première du film Le guide de la famille parfaite, au Cinéma Impérial, et les vedettes du Québec s'y étaient donné rendez-vous.

La nouvelle comédie dramatique de Ricardo Trogi et de Louis Morissette est attendue depuis plus d'un an. C'est que le film devait prendre l'affiche l'été dernier, mais la sortie a été reportée en raison de la pandémie.

La première du long métrage, qui met en vedette Louis Morissette, Catherine Chabot, Émilie Bierre et Gilles Renaud, a réuni une belle brochette d'artistes invités, qui semblaient très heureux de fouler un tapis rouge pour une rare fois depuis les derniers mois.

Voici quelques photos de la soirée:

Véronique Cloutier et Louis Morissette

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Émilie Bierre et son copain, Justin Morissette

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Véronique Cloutier, Louis Morissette et leurs trois enfants (Justin, Raphaelle [centre] et Delphine)

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Léanne Désilets, Émie Thériault et Laurence Deschênes

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Shayan Heidari et William Cloutier

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Élyse Marquis et sa fille, Alice Déry

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Alexandre Goyette et l'actrice Geneviève Laroche, qui joue sa conjointe dans le film

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Catherine Chabot et son accompagnateur

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Phil Roy et sa conjointe, Virginie Gascon Lauzon

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Ricardo Trogi et Louis Morissette

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Maxime Gibeault et Émi Chicoine

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits



Sarah-Maude Beauchesne

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI



Rachid Badouri

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Ingrid Falaise et son conjoint, Cédrik Reinhardt

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Jean-Carl Boucher

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Catherine Chabot, Louis Morissette, Émilie Bierre et Xavier Lebel.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI





Le guide de la famille parfaite sort mercredi sur plus de 80 écrans à travers la province.

