À 15 ans, il trouve une carte sportive valant plus de 100 000$ à Saguenay

Un adolescent de 15 ans a eu la chance de sa vie à Saguenay en achetant pour moins de 100 $ un paquet de cartes de formule 1 dans lequel se trouvait un exemplaire unique d’une carte de Lewis Hamilton, qui vaudrait dans les six chiffres.

Comme un gagnant à la loterie, Jean-Nicolas Gagnon a découvert cette carte à collectionner qui pourrait lui rapporter gros.

Le jeune se rendait d’abord à la boutique TW Objets de collection de Chicoutimi pour acheter un tapis d’ordinateur. Il a finalement décidé d’ajouter à son achat un paquet de cartes de formule 1.

Il a eu toute une surprise lorsqu’il a trouvé «son» trésor, une carte autographiée que le fabricant, Topps, a insérée au hasard au travers de sa production.

Sept fois champion du monde, Lewis Hamilton est le plus titré en formule 1 avec Michael Schumacher.

Gros lot

«Un paquet, ça lui a coûté moins de 100 $, puis il est ressorti de là avec une carte qui en vaut facilement dans les six chiffres», a raconté à TVA Nouvelles Raphaël Violette, gérant de la boutique.

«Il y a des personnes partout dans le monde qui dépensent des milliers et des milliers de dollars pour avoir la chance d’avoir une carte comme ça», s’étonne Jean-Nicolas.

Il s’agit de la première année que de telles cartes sont mises sur le marché pour la F1. «Je crois qu’on sous-estime encore la valeur de cette carte-là», ajoute le gérant.

Au départ, le père du jeune homme trouvait exagéré le prix d’achat. En apprenant qu’elle pourrait devenir plus qu’une mise de fonds sur une maison, il a ensuite cru à un canular.

Évaluer les offres

Pour le spécialiste Daniel Rock, la valeur sur le marché se situe au moins à 50 000 $, le reste étant spéculation, passion et folie.

«Quand il y en a seulement une, on peut seulement faire des comparaisons avec d’autres ventes. Pour les gens qui achètent ce genre de carte, le fait de payer 50 000 $, 100 000 $ ou 200 000 $, ça ne change pas leur vie. Elle pourrait se vendre plus cher aussi. Ce n’est pas impossible», explique le président de ACA Certification, une entreprise de La Prairie qui se spécialise dans l’évaluation et la certification d’objets de collection issus du monde du sport.

Pourquoi la carte s’est-elle retrouvée à Saguenay ? Difficile à dire selon M. Rock puisque la popularité de la F1 a déjà été plus élevée au Québec.

La carte a été mise en lieu sûr à la banque. «La carte, je vais la vendre», a déjà indiqué son propriétaire.

– Avec TVA Nouvelles et Jean-François Racine

