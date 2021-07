Hélène Boudreau annonce qu’elle va quitter le Québec

La célèbre «fille de l’UQAM», Hélène Boudreau, a décidé de déménager son bureau à l’extérieur de la Belle Province.



La jeune femme que nous avons connue grâce à sa photo de finissante controversée a fait une grande annonce sur son compte Instagram: elle va quitter le Québec en septembre.

Pourquoi? Mais pour faire le tour du monde, bien sûr!

Dans un long message, elle a expliqué à ses abonnés les tenants et aboutissants de son projet.



«Mon travail consiste à me présenter à un endroit, ça peut être n’importe où, et à demander à quelqu’un de me prendre en photo. C’était une super journée au bureau aujourd’hui», écrit-elle dans la publication où l'on peut la voir écrasée dans un gros coussin mauve, en train de profiter des splendeurs de la rivière Richelieu.

Accessoirement, elle porte un bikini vert fluo.



«Je veux prendre ce moment pour vous laisser savoir que je vais quitter mon bureau au Québec en septembre et que je vais faire du monde entier mon bureau au quotidien», déclare-t-elle, précisant ensuite qu’elle ne sait pas où elle ira en premier ou quand elle reviendra.



Elle ne sait pas non plus quels seront les pays qu’elle visitera et combien de temps elle y restera, principalement en raison de la COVID-19.

«Ce que je sais, par contre, c’est que je vais réaliser mon rêve. Et c’est grâce à vous et, bien sûr, mon université», révèle l’artiste qui avait épaté la galerie avec une reproduction de sa célèbre photo en guise de projet final pour l’obtention de son baccalauréat.



«Je suis ici aujourd’hui, enfin, avec mon bac, à faire mon travail de rêve, à bientôt partir pour faire le tour du monde et à me faire payer. Les jeunes, restez à l’école. Tout arrive à ceux qui se posent des questions, qui apprennent, qui lisent et, bien sûr, qui prennent des risques», conclut-elle.

Bon, bien, chère Hélène, envoie-nous des cartes postales!



Et quand tu reviendras, on va être preneurs pour un «Top-5 endroits dans le monde préférés d’Hélène Boudreau», parce que ton «Top-5 créatrices OnlyFans québécoises» avait été bien le fun à faire!

