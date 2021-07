Il invente un gicleur qui arrose les gens qui marchent sur sa pelouse

Une décision douteuse de la ville a forcé un ingénieur à prendre les grands moyens afin d’empêcher les passants de piétiner sa pelouse.

Un Youtubeur nommé Ryder a documenté tout son processus sur vidéo.

Le tout a commencé quand la ville dans laquelle il réside a pris la décision de retirer le trottoir qui se trouvait devant chez lui. L’homme a donc planté du gazon afin d’éviter qu’une trace de terre traverse sa pelouse.

Mais comme les vieilles habitudes ont la vie dure, les passants ne se sont pas adaptés au fait que le trottoir était maintenant de l’autre côté de la rue et ont continué à marcher sur la pelouse du jeune homme.

Après plus d’un an, Ryder en a eu assez. Il a donc décidé d'utiliser son diplôme en ingénierie, non pas pour bâtir quelque chose d’utile, comme un pont ou un viaduc, mais pour empêcher les piétons de bousiller sa cour.

Grâce à une caméra de surveillance connectée à un ordinateur, l’ingénieur a réussi à écrire un programme qui active le gicleur uniquement quand quelqu’un traverse sa pelouse.

Très ingénieux.

À la fin de la vidéo, Ryder nous montre un montage de pauvres quidams qui ont manqué de respect envers sa pelouse et qui ont malheureusement dû payer le prix ultime: se faire mouiller un peu.

