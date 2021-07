Il n’y a aucun lien avec nous mais un petit chalet nommé «Le shack de chips» est à vendre au Québec et on trouve ça cool

Un petit shack de la Mauricie est à vendre pour un prix intéressant, surtout compte tenu de la superficie de son terrain.

Situé à Saint-Élie-de-Caxton, «Le shack de chips» est une belle cabane au fond des bois.

Image Centris

On ne sait pas pourquoi ça s’appelle «Le shack de chips», mais on trouve ça bien drôle et on a décidé d’en faire un article.

Image Centris

La propriété est un petit chalet tout simple, qui comporte les commodités de base de la vie: des lits de camps, une cuisine, une salle de bain et un IMMENSE terrain.

Image Centris

En effet, ce sont pas moins de 2,2 millions de pieds carrés qui ceinturent le bâtiment principal.

Image Centris

Ce dernier est accessible en auto pendant trois saisons (printemps, été, automne) et en motoneige pendant l’hiver.

Image Centris



Sur la fiche Centris, on en dit que c’est «Idéal pour la chasse ou ceux qui cherchent la "sainte paix”». On n’en doute pas!

Et ça pourrait être à vous pour moins de 200 000$.

À qui la chance?

