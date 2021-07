Machine Gun Kelly avait un poster de Megan Fox dans sa chambre quand il était ado

Machine Gun Kelly avait une affiche de sa petite amie Megan Fox sur son mur quand il était au secondaire.

Le chanteur de Bloody Valentine a rencontré l'actrice de Transformers sur le tournage du long-métrage Midnight in the Switchgrass il y a plus d'un an et les deux stars ne se sont plus quittées depuis.

Lors d'une nouvelle interview avec GQ, l'artiste a détaillé toutes les choses qu'il rêvait de réaliser un jour.

«Vous savez quel était le rêve ? C'est exactement ce qui m'est arrivé, c'était d'aller à une cérémonie de remise de prix (Billboard Music Awards 2021), de faire un tabac sur le tapis rouge, de monter sur scène et d'accepter un prix (Top Rock Artist)», a déclaré le rap-rockeur, de son vrai nom Colson Baker.

L'auteur de l'article, qui a grandi avec lui, s'est souvenu que son vieil ami avait déjà un tatouage Decepticons Transformers sur son bras et avait même un poster de sa future petite amie sur le mur de sa chambre, arraché d'un ancien numéro du magazine masculin.

Le journaliste a également noté dans son article qu' «au moins un de ses camarades de classe» se souvient que le chanteur de Wild Boy «s'était juré d'épouser (Megan Fox) un jour».

«C'était le poster de GQ, non? Il venait de sa séance-photo GQ. Donc, la boucle est bouclée», a commenté Machine Gun Kelly.

Midnight in the Switchgrass sera diffusé sur Apple TV+ à partir du 23 juillet.

