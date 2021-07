[VIDÉO] Un pompier emporté par les inondations est sauvé par des citoyens

En Allemagne, de graves inondations constituent la pire tragédie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cependant, parmi l’horreur et les drames provoqués par ces inondations sans précédent, on trouve tout de moins quelques histoires réconfortantes qui prouvent une fois de plus que c’est devant l’adversité que les humains montrent souvent leurs plus beaux côtés.

Dans des images publiées sur Twitter, on peut voir un pompier pris au milieu des flots d’une rivière qui s’est subitement formée dans les rues d’une ville de l’ouest allemand.



Des habitants témoins de la scène ont uni leurs forces pour le secourir et le sortir de sa plus que fâcheuse position.



Feuerwehrmann wird von Anwohnern vor dem Ertrinken gerettet

Quelle: FB#Hochwasser pic.twitter.com/x791oDjbtd — Blaulichtelfe313 🚒😷💉 (@blaulichtelfe) July 15, 2021

Au moins 126 personnes sont décédées à la suite des crues subites causées par des pluies diluviennes.

Cette catastrophe dévastatrice a, de plus, engendré la disparition de dizaines de personnes dont on est toujours sans nouvelles.

Images des dégâts causés par les inondations à Schuld, dans l'ouest de l'Allemagne. Au moins 103 personnes ont péri dans le pays #AFP pic.twitter.com/Rc3QI3iKQv — Agence France-Presse (@afpfr) July 16, 2021

Le bilan pourrait donc tristement s’alourdir.

