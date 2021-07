Britney partage deux photos très osées d’elle seins nus

Alors que la bataille légale qui l’oppose à son père bat de son plein, Britney Spears se permet d’être audacieuse et libre (on l’espère) sur les réseaux sociaux.

La star de la pop a publié au cours de la fin de semaine deux photos d’elle seins nus qui ont été prises à l’extérieur. La femme de 39 ans connue pour publier ses états d’âme en légende de ses publications Instagram a cette fois choisi de laisser les clichés parler pour eux même.

#FreeBritney

Placée sous tutelle depuis plus d’une décennie, la vedette était restée plutôt silencieuse jusqu’à tout récemment quand elle a témoigné de sa situation devant un juge. Depuis, sur ses réseaux sociaux, Spears ne se gène plus pour critiquer son père et d’autres membres de son entourage.

Il y a quelques jours, Britney a remporté une victoire importante alors qu’elle a obtenu le droit d’engager son propre avocat pour la représenter en cour. Plusieurs vedettes ont démontré leur soutien à l'interprète de Baby One More Time et se sont engagées à l’aider avec ses frais juridiques.

Le mouvement #freebritney existe sur le web depuis 2019, mais il a récemment pris de l'ampleur au sein du grand public.

