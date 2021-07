Il achète un camion de crème glacée pour ses enfants atteints de trisomie 21

Un père de l’Ohio inquiet que ses deux enfants adultes atteints du syndrome de Down aient de la difficulté à se trouver du boulot a décidé de prendre les choses en mains.

C’est ainsi que Joe Wegener a fait l'acquisition d’un camion de crème glacée qu’il conduit tandis que ses enfants Josh, 18 ans, et Mary-Kate, 21 ans, s’occupent de vendre les délicieuses collations glacées aux clients.

En plus d’offrir un emploi à sa progéniture, Joe utilise aussi l’expérience pour apprendre à ses enfants comment gérer leurs finances et les aider à développer des habiletés sociales.

«C’est bien plus que de vendre de la crème glacée. C’est une expérience particulière pour tout le monde, mais surtout pour mes enfants. Ça pourrait montrer aux autres parents que peut-être qu’il existe des solutions créatives pour leurs familles», a raconté Joe à WXIX.

Joe et la mère des enfants, Freida, souhaitent inculquer les mêmes valeurs et les mêmes habiletés à Josh et Mary-Kate qu’à leurs huit autres enfants qui ne sont pas atteints du même syndrome.

Le couple souhaite aussi montrer aux gens de sa communauté tout ce que les gens aux aptitudes différentes sont capables d’accomplir.

Mary-Kate a récemment terminé un programme d’études pour des gens avec des habiletés différentes et a exprimé le désir de continuer à travailler avec son père.

C’est quand Joe a vu qu’une autre famille avec des enfants à besoins spéciaux vendait son camion à crème glacée que l’idée lui est venue de lancer l’entreprise familiale.

Special Neat Treats est en affaires depuis avril et le père de famille affirme que les affaires vont beaucoup mieux qu’il l'avait souhaité.

«À chaque fois que je sors avec le camion, je rencontre au moins une famille qui a des enfants à besoins spéciaux. C’est une expérience incroyable.»

Pour Joe, la prochaine étape est d’acheter d’autres camions pour pouvoir employer d’autres individus avec des situations similaires à celles de ses enfants.

