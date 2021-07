La fille de Meghan Markle et du prince Harry est maintenant sur la liste de succession au trône

La fille de Meghan Markle et du prince Harry, Lilibet Diana, a officiellement été ajoutée à la liste des héritiers du trône britannique.

Le site officiel de la monarchie britannique a été mis à jour pour y inclure le nom du bébé de sept semaines au 8e rang de l’ordre de succession au trône.

Eh ben!

Lilibet Diana se retrouve donc derrière son frère Archie, qui a deux ans, et son père, le prince Harry, duc de Sussex, qui occupe le sixième rang.

Et donc même si les enfants de Harry ne portent pas les titres de princes et de princesses pour le moment (ils sont trop loin de la sucession directe), ils sont tout de même sur la liste d'héritiers.

AFP

Les trois enfants du prince William et de Kate Middleton, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, occupent respectivement les 3e, 4e et 5e positions dans la succession.

AFP

Le prince de Galles, Charles, est bien sûr premier dans la succession de la Reine Elizabeth II, âgée de 95 ans.

AFP

Il est suivi de son fils, William, qui occupe le second rang.

Et donc si on résume:

1. Charles

2. William

3. George

4. Charlotte

5. Louis

6. Harry

7. Archie

8. Lilibet

Bravo à tous pour votre naissance.

