Beatrice Bouchard est en couple et partage une rare photo avec son chum

Eh bien, eh bien, eh bien. Beatrice Bouchard a un chum!

• À lire aussi: Eugenie Bouchard n’est plus célibataire et on en a la confirmation

• À lire aussi: «C’est comme une étrangère»: Beatrice Bouchard vide son sac à propos de sa sœur

Sans vous laisser le temps de digérer cette première information, en voici plein d'autres.

La blonde influenceuse a partagé une première photo de couple sur Instagram, mardi. Elle a été prise à Time Square, à New York:

«Ma ville préférée avec ma personne préférée», plus un émoji de pomme, a commenté Bouchard. On en déduit donc que Beatrice aime New York, qu'elle aime le garçon à côté d'elle et qu'elle sait que New York est surnommé The Big Apple.

L'heureux élu de celle qui est connue depuis qu'elle a pris la pose aux côtés de sa sœur jumelle Eugenie Bouchard, lors d'un match du Canadien, il y a plusieurs années, est un certain Jordan Levy.

Sous la publication, plusieurs se disent surpris par l'annonce. «Qui est ce mystérieux et sexy chum secret que tu nous présentes aujourd'hui?» a-t-on pu lire sous la photo.

• À lire aussi: Beatrice Bouchard s’est brûlé le visage avec des feux de Bengale

• À lire aussi: Beatrice Bouchard s'est dévêtue trois fois plutôt qu’une pour l’Halloween

Il est à peine mercredi et, déjà, on vit une grosse journée.

À voir aussi dans le Sac de chips, nos vidéos sur Beatrice:

s

s

s

Ainsi que d'autres vidéos:

s

s