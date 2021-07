Dusty Hill le bassiste de ZZ Top est décédé

Dusty Hill, membre fondateur et bassiste d’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock américain, ZZ Top, est décédé.

L’homme de 72 ans aurait rendu l’âme chez lui selon Billy Gibbons et Frank Beard, ses deux acolytes du groupe.

«Nous sommes attristés, notre Compadre, Dusty Hill, est décédé chez lui durant son sommeil chez lui à Houston au Texas. Nous et la légion de fans de ZZ Top autour du monde, nous ennuierons de ta présence solide, ta bonne nature, ainsi que du plaisir que tu prenais à faire du rock monumental.»

Les raisons du décès du musicien ne sont pas claires, mais récemment, il avait dû annuler quelques dates de concert en raison d’un problème à la hanche.

Le groupe devait donner un spectacle mercredi soir en Caroline du Sud, mais la triste nouvelle forcera sûrement l’annulation de celui-ci.

Avec Gibbons et Beard, on doit à Hill plusieurs succès monumentaux du répertoire américain, comme Tush, Sharp Dressed Man, Legs et Gimme All Your Lovin, des classiques fortement inspirés du blues.

