Il y aura un film sur la vie de Gilles Villeneuve

Il y aura enfin un film sur la vie du regretté pilote québécois Gilles Villeneuve, nous apprenaient ce matin nos collègues du Journal.

Après avoir porté à l’écran la vie de Louis Cyr, Daniel Roby s’attaquera en effet à cette une autre figure légendaire québécoise. Le cinéaste tournera dès l’an prochain un film sur l’incroyable ascension du pilote automobile et père de Jacques Villeneuve.

Photo d'archives Le film relatera les exploits de Gilles Villeneuve avant qu’il décroche un volant en Formule 1.

Daniel Roby n’est pas le premier cinéaste à se lancer dans le projet de réaliser un film sur la vie de Gilles Villeneuve. Plusieurs de ses pairs, dont Christian Duguay (Jappeloup), ont déjà planché sur des scénarios de long métrage qui ne se sont jamais concrétisés. Mais il semble que cette fois-ci soit la bonne. Daniel Roby a lancé cette semaine les premières rondes d’audition pour trouver les acteurs principaux de son film, en prévision d’un tournage à l’automne 2022.

Produit par Christian Larouche (Louis Cyr) et intitulé provisoirement Villeneuve, ce long métrage, que Roby a coscénarisé avec Guillaume Lonergan, se penchera sur les premières années de la carrière de Gilles Villeneuve, alors que le légendaire pilote dominait les courses de motoneiges, de Formule Ford et de Formule Atlantique. Ce sont les exploits du Québécois dans ces championnats qui ont incité Enzo Ferrari à lui offrir, en 1977, un des volants les plus prisés au monde, en Formule 1.

Photo d'archives Villeneuve à bord de sa Formule Atlantique au milieu des années 1970.

Photo d'archives Villeneuve au fil d’arrivée lors de son triomphe au Grand Prix de Trois-Rivières, en 1976.

La famille appuie le projet

La famille Villeneuve a donné son soutien au projet. Daniel Roby a eu la chance de rencontrer la veuve de Gilles, Joann Villeneuve, et leur fille, Mélanie. Il a aussi parlé à Jacques, le fils de Gilles, qui a suivi les traces de son père en Formule 1.

«C’est avec joie et fierté que nous nous associons avec Christal Films, le producteur Christian Larouche et le réalisateur Daniel Roby pour célébrer mon père Gilles Villeneuve dans le cadre de la production d’un film qui portera sur sa jeunesse, sa carrière en motoneige, ses débuts en course automobile, ses succès en Formule Atlantique jusqu’à sa signature avec l’écurie Ferrari», a fait savoir Mélanie Villeneuve dans une déclaration écrite.

Photo d'archives Le long métrage couvrira également ses années comme pilote de motoneige.

