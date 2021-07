Phillip Danault publie un message émotif d'adieu aux fans

Moins de 24 heures après avoir paraphé un contrat de six ans et 33 millions$ avec les Kings de Los Angeles sur le marché des joueurs autonomes, Phillip Danault s'est adressé aux partisans des Canadiens de Montréal via son compte Instagram, jeudi, les remerciant pour leur «énergie contagieuse».

Le Victoriavillois de 28 ans a aussi remercié tous celles et ceux qui l'ont encouragé au cours de ses cinq années passées à Montréal, dont son épouse Marie-Pierre, ainsi que l'organisation qui lui a permis de grandir dans la Ligue natioanle de hockey.

«J’ai beaucoup de difficulté à décrire la fierté que j’ai d’avoir porté le chandail du Canadien, tellement de remerciements et de gratitude», a-t-il écrit.

«Je tiens à remercier toute l’équipe du Canadien, Geoff Molson, un homme de coeur! Je veux remercier aussi tous mes boys, c’est fou les émotions et les moments inoubliables qu’on a vécues ensemble les cinq dernières années.»

Danault a été acquis des Blackhawks de Chicago à la date limite des transactions en 2016. Il a disputé 360 rencontres en saison régulière avec le Tricolore, récoltant 194 points avec une efficacité de 53,8% dans le cercle des mises au jeu et un temps de glace moyen de 16 min 53s.

«De porter l’uniforme du CH fut un honneur chaque soir. Merci!»

