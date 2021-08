Après une insulte homophobe, Matt Damon se fait remettre à sa place par sa fille

Matt Damon prend des leçons «woke» de ses enfants, après avoir contrarié sa fille en utilisant une insulte gay lors d’un repas familial.

Alors qu’il avouait avoir utilisé le mot «pé*é» dans une blague plus tôt cette année, sa fille l'a remis à sa place.

«Le mot que ma fille appelle le "P-insulte contre les homosexuels" était couramment utilisé quand j'étais enfant, avec un sens différent, a déclaré Matt Damon au Sunday Times. J'ai fait une blague, il y a des mois, et j'ai eu droit à un traité de la part de ma fille. Elle a quitté la table. J'ai dit: "Allez, c'est une blague! Je le dis dans le film Stuck On You (des frères Farrelly sorti en 2003)! Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et magnifique traité sur la dangerosité de ce mot.»

L’acteur lui a alors assuré qu’il avait compris et retirait ce mot de son vocabulaire.

Néanmoins, son aveu n'a pas été bien accueilli par certains fans.

L'humoriste Travon Free a tweeté: «Donc Matt Damon a juste compris "il y a des mois", par le biais d'un "traité" d'un enfant, qu'il n'est pas censé dire le mot "p*dé"?»

Un autre utilisateur de Twitter a ajouté: «Il a dû être instruit par sa fille parce que, apparemment, il se promenait en le disant devant elle suffisamment pour qu'elle doive l'arrêter.»

Ce n'est pas la première fois que l'acteur oscarisé risque la colère de la communauté LGBTQ.

En 2015, il a suggéré que les acteurs gays devraient rester «dans le placard».

