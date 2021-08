Dans l'embarras, Matt Damon affirme être «aux côtés de la communauté LGBTQ+»

Matt Damon a clarifié les commentaires qu'il a faits sur l'utilisation d'une insulte homophobe dans une récente interview avec le Sunday Times, durant laquelle l'acteur a parlé d'un dîner avec sa famille.

Ses propos semblaient indiquer qu'il n'avait que récemment réévalué l'utilisation de ce que sa fille appelle «l'insulte E», après des conversations avec elle.

L'interview a suscité une vive réaction, beaucoup de gens, y compris son collègue Billy Eichner, reprochant à Matt Damon de n’avoir compris que récemment à quel point ce mot est blessant pour les personnes LGBTQ+.

Cependant, la star de Stillwater vient de clarifier ses propos. Il affirme qu’ils ont été mal compris, et qu'il n'avait jamais utilisé l'insulte personnellement, mais qu'il essayait de montrer à sa fille à quel point elle était courante jusqu'à relativement récemment.

«Au cours d'une récente interview, je me suis souvenu d'une discussion que j'ai eue avec ma fille et au cours de laquelle j'ai tenté de lui expliquer les progrès réalisés – même s'ils sont loin d'être terminés – depuis que j'ai grandi à Boston et que, enfant, j'ai entendu le mot «en..é», dans la rue avant même de savoir à quoi il faisait référence», a expliqué le quinquagénaire dans une déclaration au Hollywood Reporter.

«J'ai expliqué que ce mot était utilisé de manière constante et courante et qu'il faisait même l'objet d'une ligne de dialogue dans un de mes films (Stuck On You) pas plus tard qu'en 2003; elle ne voulait pas croire que l’on ait pu utiliser ainsi ce mot à une époque. À mon admiration et à ma fierté, elle a expliqué clairement à quel point ce mot était douloureux pour un membre de la communauté LGBTQ+, même s'il était culturellement normalisé. Non seulement j'étais d'accord avec elle, mais j'ai été enthousiasmé par sa passion, ses valeurs et son désir de justice sociale.»

Pour mettre les choses au point, Matt Damon a ajouté: «Je n'ai jamais traité personne d’« en..é », dans ma vie personnelle et cette conversation avec ma fille n'a pas été une prise de conscience. Je n'utilise pas d'insultes, d'aucune sorte».

Il a conclu par une déclaration de soutien sans équivoque à la communauté LGBTQ+: «J'ai appris que l'éradication des préjugés nécessite un mouvement actif vers la justice plutôt que de trouver un confort passif en m'imaginant "faire partie des gentils". Et comme l'hostilité ouverte à l'égard de la communauté LGBTQ+ n'est toujours pas rare, je comprends pourquoi ma déclaration a amené beaucoup de gens à supposer le pire. Pour être aussi clair que possible, je suis aux côtés de la communauté LGBTQ+.»

