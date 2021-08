The Weeknd affirme qu'il est maintenant «plutôt sobre»

The Weeknd a dévoilé à GQ qu'il était désormais «plutôt sobre», après des années à boire et prendre des drogues dures pour gérer la célébrité.

S'il fume encore de la marijuana, il a abandonné les drogues dures, et énormément réduit sa consommation d'alcool.

«Je ne suis pas un gros buveur, plus maintenant. Il n'y a plus de romance dans la boisson», explique-t-il dans l'article, alors qu'il fait la couverture du numéro de septembre de la publication.

Le chanteur explique également que, durant les pires moments de sa vie, les drogues ont été une «béquille» factice.

«Je pensais que j'en avais besoin, et je ne faisais pas le travail nécessaire pour ne pas en avoir besoin. Je m'en suis rendu compte ces dernières années, et je remercie Dieu de ne plus en avoir besoin. Parce que c'est dur pour beaucoup de s'en débarrasser. Mais je savais que je ne voulais pas », dévoile-t-il.

En outre, son désir de fonder «à un certain point», une famille l'a poussé à repenser sa consommation de drogue.

L'artiste, qui a ébloui lors de son concert à la mi-temps du Super Bowl, est désormais attendu au tournant.

Il a annoncé de la nouvelle musique en postant une vidéo appelée The Dawn is Coming, sur ses réseaux sociaux.

On peut y entendre une mélodie en écho sur un groove de dance electro.

Comme il l'a expliqué à GQ, son prochain album est «celui que j'ai toujours voulu faire».

Un premier aperçu du nouvel album de The Weeknd sera disponible ce vendredi avec la sortie du single Take My Breath.

