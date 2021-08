John Corbett et Bo Derek se sont mariés à Noël

John Corbett et Bo Derek sont mariés!

Ensemble depuis 20 ans, le couple s’est secrètement marié l'année dernière, a révélé l'acteur de Sex and the City.

John Corbett a partagé la nouvelle avec son ami Jerry O'Connell et les co-animateurs de The Talk mardi, révélant que l'actrice Bo Derek et lui ont échangé leurs vœux «autour de Noël», tout en montrant son alliance.

«Nous nous sommes mariés, et c'est probablement la première fois que nous en parlons à quelqu'un, a-t-il déclaré. Nous sommes des gens qui aimons garder notre vie privée, nous n'avons pas fait d'annonce. Tous nos amis et notre famille le savaient. Mais c'est la première fois que l'un d'entre nous en parle publiquement, parce que nous n'en avons pas vraiment eu l'occasion. Après 20 ans (de vie commune), nous avons décidé de nous marier. Nous ne voulions pas que 2020 soit cette chose que tout le monde regarde en arrière et déteste... Tirons-en une bonne chose!»

Toutes nos félicitations aux heureux époux!

