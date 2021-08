[VIDÉO] Désorganisé, un passager doit être «duct-tapé» à un siège d’avion après avoir touché la poitrine de 2 agentes de bord, retiré son gilet et frappé un membre du personnel de vol

Un jeune homme a dû être littéralement attaché à un siège d’avion en raison de sa conduite désordonnée lors d’un récent vol.



Selon ce que rapporte WPVI-TV, Maxwell Berry, de Norwalk en Ohio, a été arrêté samedi dernier à la suite d’un vol de la compagnie Frontier Airlines reliant Philadelphie à Miami.

C’est après avoir consommé deux verres d’alcool que Berry aurait commencé à semer le trouble en touchant le dos d’agentes de bord avec son verre vide.



Il aurait ensuite renversé son verre sur son gilet, l’obligeant à aller se changer aux toilettes.

Photo Miami Dade County Corrections

Il en est toutefois ressorti le torse nu et se serait promené ainsi de la sorte pendant une quinzaine de minutes, alors que des agentes de bord essayaient de lui trouver une nouvelle chemise dans sa valise.

C’est pendant ce laps de temps qu’il aurait touché les poitrines de plusieurs femmes faisant partie du personnel de bord.

Un des agents de bord masculins serait donc intervenu pour mettre fin à ce manège, mais Berry lui aurait rétorqué en lui assénant un coup de poing au visage.



Des passagers se sont ensuite interposés et ont pris les grands moyens pour empêcher le turbulent personnage de poursuivre son oeuvre: ils l’ont tout simplement attaché avec du ruban gommé à un des sièges de l’aéronef.



La vidéo ci-haut montre bien la scène finale de cet incident regrettable.

Au début de celle-ci, on peut notamment entendre Berry crier que ses parents «valent plus que deux cr**ses de millions de tabar**k de dollars», ce qui est un peu l’équivalent de notre classique québécois «mon père est riche en tabar**k».

Photo Twitter/Alfredo Rivera

Ensuite, celui qui se fait un peu trop aller le mâche-patate se fait fermer le clapet de la plus élégante façon: avec du «tape».

À l’arrivée de l’appareil à Miami, Berry a aussitôt appréhendé et conduit à la prison du comté de Miami-Dade.



Il devra faire face à trois chefs d’accusation.



Les membres du personnel impliqués, quant à eux, seront suspendus de leurs tâches le temps que la lumière soit faite sur cet incident, a indiqué un porte-parole de Frontier Airlines à ABC.

