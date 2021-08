Claude Bégin commente à son tour sa rupture avec Lysandre Nadeau

Mercredi, on apprenait que la relation entre Claude Bégin et Lysandre Nadeau était déjà terminée. Ils auront été ensemble pendant six mois, suivant leur rencontre à l'émission Big Brother Célébrités.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau et Claude Bégin se sont séparés

C'est la jeune femme qui en avait fait l'annonce générale sur son compte Instagram, via ses stories. Sans donner plus de détails, elle avait simplement mentionné que «[Claude] est une belle personne, mais ce n'est pas ma personne.»



Or, de son côté, le chanteur ne s'était pas encore prononcé sur le sujet, mais voilà que 24 heures après l'annonce initiale, Claude Bégin a, à son tour, brisé son silence à propos de sa récente rupture.

• À lire aussi: Claude Bégin s'est ouvert un OnlyFans



C'est lui aussi via ses stories sur son compte Instagram qu'il a adressé quelques lignes à ses abonnés.



«Il ne faut pas voir cette séparation entre Lysandre et moi comme un échec. On a vécu quelque chose de beau et d'intense. Je considère que cette magnifique personne mérite tout le bonheur du monde. L'amour c'est de la magie, on aura fait de sacrés beaux tours ensemble», a-t-il écrit, accompagné d'un petit coeur.



De ce qu'on en comprend, la séparation semble s'être faite dans l'amour et le respect, et les deux ex semblent être en bons termes. Et c'est tant mieux...

• À lire aussi: Lysandre Nadeau joue aux cowboys avec Claude Bégin flambant nu



On leur souhaite beaucoup de bonheur pour la suite.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s