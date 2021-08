Un perroquet en fuite engendre une opération de sauvetage à Saguenay

Une opération de sauvetage assez particulière à lieu à Saguenay, pour rattraper un perroquet en fuite.

Plusieurs personnes sont venues donner un coup de main très tôt jeudi matin pour tenter de récupérer l'animal, dont une compagnie spécialisée en coupe d’arbre qui a offert leur aide gratuitement.

«On s’est dit "on va aller sauver le perroquet. C’est important". Ce perroquet a dix ans en plus, c’est un bel oiseau (...) Ça fait quatre fois qu’on tente de l’attraper. On est monté deux fois dans les arbres pour essayer de l’attraper, mais il est très farouche», mentionne Charles Marchand, propriétaire d’Arbres et compagnie.

Le perroquet s’est enfui mercredi de sa cage et a passé toute la nuit à l’extérieur en forêt.

«C’est sûr qu’il est apeuré, il a faim il a passé la nuit dehors. Un perroquet n’a pas vraiment le sens de l’orientation parce qu’il est domestiqué donc il ne sait pas où aller», mentionne Pamela Picard, arboricultrice-élagueuse.

Les différentes équipes ont arrêté l’opération sauvetage vers 14h jeudi parce que l’oiseau était trop nerveux.

