Varda Étienne lance un magnifique message pour l'acceptation de son corps avec une rare photo en bikini

Varda Étienne a toujours été très vocale et transparente à propos de la santé mentale, mais voilà qu’elle a récemment utilisé ses réseaux sociaux pour faire passer un message sur l’acceptation de soi et de son corps.

Dimanche après-midi, l’animatrice de QUB a dévoilé une magnifique photo sur son compte Instagram, où on la voit poser en bikini dans sa cour arrière. Si, pour plusieurs, poser en maillot deux pièces sur le bord de sa piscine relève de l’ordinaire, pour Varda, la situation était tout autre.

Dans le texte qu’elle a écrit pour accompagner le cliché qui suit, elle confie qu’elle n’avait jamais osé porter de bikini depuis l’âge de 20 ans, âge de sa première grossesse, à la suite de laquelle son corps a inévitablement changé.

Son ventre, comme celle qui a récemment participé à Big Brother Célébrités l’écrit, présente maintenant des vergetures, qui, bien que tout à fait normales après trois grossesses, l’ont toujours grandement complexée.

Près de 30 ans plus tard, Varda Étienne déclare qu’elle est «enfin libre», et estime désormais que son corps est magnifique tel qu’il est... et elle a bien raison!

Voici le texte qui accompagne sa publication:

«*ENFIN LIBRE*

Je n’avais pas osé porter de bikini depuis l’âge de 20 ans, suite à ma 1re grossesse. Mon ventre plat et lisse s’était transformé bien malgré moi et fut envahi de vergetures. J’ai tout essayé pour m’en débarrasser, TOUT! Rien n’a fonctionné... Durant ces 30 dernières années j’ai éprouvé énormément de complexes et refusais catégoriquement d’exhiber ces cicatrices qui étaient pour moi synonymes de laideur et d’imperfections. 30 ans pour réaliser que la perfection n’existe pas, que mon corps, même à 48 ans, est magnifique, avec son manque de fermeté, sa cellulite, ses rondeurs et SES VERGETURES! Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté que je dévoile ces “empreintes” de mes trois grossesses qui sont pour moi de merveilleux souvenirs de maternité et surtout, de FÉMINITÉ ASSUMÉE. Mesdames, au diable les complexes et vive le bikini!

Comme disait la poète Maya Angelou:

“Je suis une femme In-cro-ya-blement.

La femme phénoménale

C’est moi.”», a-t-elle écrit en guise de légende pour accompagner sa publication.

Ses abonnés ont été nombreux à lui faire savoir combien elle était magnifique, mais aussi à quel point ses mots avaient trouvé écho chez eux.

