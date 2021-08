Beatrice Bouchard a fait connaissance avec un oiseau exotique mais ça ne s’est pas super bien passé

En vacances, la belle Beatrice a croisé sur sa route un ara hyacinthe qui n’était pas tellement enchanté de se faire une nouvelle amie.

Notre préférée des jumelles Bouchard profite actuellement d’un séjour fort mérité sur l’île grecque de Mykonos.

Comme il se doit, elle occupe ses journées à se prélasser sur la plage...

à se prélasser dans de grands lits blancs...

à manger des moules...

à déguster des apéros sophistiqués...



Et, bien sûr, à faire la connaissance d’oiseaux exotiques.

Instagram Beatrice Bouchard



Comme des complotistes, on a «fait nos recherches» et on en est arrivés que le bel oiseau rare perché sur la main droite de la soeur de la 133e meilleur raquette au monde était un ara hyacinthe. (D’ailleurs, si vous êtes passionné par les oiseaux, on vous invite à participer à notre grand jeu sur les oiseaux du Québec)

Instagram Beatrice Bouchard

Sur cette 2e photo (ci-dessus) issue de cette rencontre inoubliable, on précise à Beatrice de ne pas s’inquiéter, que l’oiseau originaire du Brésil est gentil.

Mais sur la 3e (ci-dessous), on sent que les choses ne tarderont pas à se gâter.

Instagram Beatrice Bouchard



Quand on avertit la non-sportive des deux jumelles Bouchard que l’oiseau ne mord pas, et que ce dernier semble, a contrario, la mordre, leur relation est sur le point de prendre une tournure dramatique.

Instagram Beatrice Bouchard



Ce qui devait arriver arrive: Jacko n’est pas content, fait mine de s’envoler et déclenche une mini-panique chez celle qui est nommée en l’honneur de la 10e personne dans l’ordre de succession au trône britannique.

Heureusement, le maître du bel oiseau se fait rassurant et récupère sa bête avant qu’un incident regrettable ne survienne.

Non, mais il s’en passe-tu des affaires sur l’île de Mykonos!

En tout cas, ne soyez pas inquiets, on reste à l'affût des prochaines (més)aventures de Bea en Grèce...

