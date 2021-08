Brendan Fraser ému aux larmes par le soutien de ses fans

Depuis ses tout débuts, le comédien Brendan Fraser est un chouchou des cinéphiles.

Bien qu’on a l’impression de l’avoir moins vu depuis quelques années, il travaille toujours et on a récemment appris qu’il allait donner la réplique à DiCaprio et DeNiro dans Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese.

Une internaute a eu la chance de s’entretenir avec lui dans le cadre d'une rencontre numérique entre l’acteur et ses fans organisée par GalaxyCon, une compagnie qui pilote des congrès de bandes dessinées partout aux États-Unis.

Lindley, connue sous le sobriquet de @littlelottiecosplay sur TikTok, a partagé son échange avec l’homme de 52 ans sur le réseau social. Pour l’occasion, elle s’était déguisée comme le personnage de Evie de la série de films The Mummy dans laquelle Fraser a tenu la vedette.

Après la rencontre de deux minutes, la jeune femme a affirmé que Fraser était une des âmes les plus pures qu’elle avait rencontrées.

Lors de leur conversation, la paire a parlé du film de Scorsese et le comédien canadien a affirmé être anxieux à l’idée de travailler avec des figures aussi importantes du cinéma.

Son admiratrice l’a ensuite rassuré.

«T’es capable. T’es capable. Il faut que tu saches que tout l’internet est derrière toi. Nous te soutenons. Il y a tellement de gens qui t’aiment et qui t’encouragent. Nous avons hâte de voir tous tes futurs projets.»

À ces beaux mots, Fraser a réagi avec un sourire et a pris une gorgée d’eau avant de remercier Lindley, avec le motton dans la gorge.

En 24 heures, la vidéo a été vue plus de 1,4 million de fois sur TikTok, en plus d’avoir été téléversée sur les autres plateformes.

En plus de Flower Moon, Brendan a également joué dans deux autres films qui prendront l’affiche prochainement: Behind the Curtain of Night et The Whale.

