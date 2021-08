Comment aider son animal de compagnie en période de canicule

Les canicules sont difficiles pour tout le monde, y compris pour nos chiens et nos chats. On a discuté avec une vétérinaire pour savoir ce qu’il est possible de faire pour les aider à traverser sans risque ces longues journées de chaleur.

• À lire aussi: Une gynécologue déconseille aux femmes de se rentrer un popsicle dans le vagin pour se rafraîchir pendant la canicule

Truc 1: l’hydratation

«Il faut vraiment hydrater son animal, s’assurer qu’il a de l’eau en quantité suffisante et de l’eau fraîche, pas de l’eau tiède ou de l’eau chaude», explique d’abord Annie Ross, vétérinaire et professeure en technique de santé animale au Cégep de Saint-Hyacinthe.

Il est possible, par exemple, de mettre à disposition de l’animal quelques sources d’eau différentes dans un même logement pour s’assurer qu’il ait toujours la possibilité de se rafraîchir en s’hydratant, explique la vétérinaire.

Truc 2: le repos

Photo Adobe Stock

«Ce n’est pas la bonne journée pour aller faire une grande marche en plein soleil, aller faire du jogging ou tirer son chien en vélo et le faire courir, poursuit Annie Ross. Pas du tout. C’est le temps de se reposer.»

Les chiens et les chats sont beaucoup plus vulnérables aux coups de chaleur, étant donné qu’ils ne transpirent pas comme les humains et n’arrivent donc pas à réguler leur température aussi facilement. D’où l’importance d’éviter autant que possible tout effort physique non nécessaire, insiste la vétérinaire.

«Les chiens et les chats, les seuls endroits où ils vont un petit peu transpirer, c’est en dessous des pattes, où il y a les coussinets plantaires, explique celle qui est également chroniqueuse au Journal. C’est beaucoup moins performant comme système de refroidissement, si on peut parler comme ça.»

Truc 3: demeurer dans des endroits frais

Photo Adobe Stock

«Si vous avez l’air climatisé dans ces journées-là, eh bien, laissez l’animal avec vous à l’intérieur, conseille Annie Ross. S’il faut absolument faire un petit tour dehors pour les besoins, faites ça très tôt le matin ou très tard le soir. Et si l’animal est dehors pour une raison ou une autre, il faut vraiment lui offrir des endroits à l’ombre.»

Pour les gens qui n’ont pas d’air climatisé, il est également possible d’essayer de rafraîchir son animal à l’aide d’un linge mouillé, en lui donnant un bain ou en lui trempant les pattes dans l’eau, mais il faut d’abord s’assurer que son chat ou son chien l’accepte et le tolère.

«Si vous êtes pour lui faire peur avec ça, oubliez ça, poursuit-elle. Parce qu’il va se mettre à courir, il va encore plus dépenser de l’énergie, et donc la température va monter.»

Il est également possible d’installer un ou deux ventilateurs pour rafraîchir l’endroit où se trouve l’animal. Il en bénéficiera tout autant que son propriétaire.

Une plus grande vigilance pour certains animaux

Si votre chien ou votre chat est malade, les canicules peuvent être encore plus dangereuses, prévient Annie Ross.

«Les animaux qui ont des maladies chroniques, les animaux cardiaques, les animaux qui ont des problèmes pulmonaires, respiratoires, les animaux qui ont des insuffisances rénales, ce sont des animaux qui vont avoir beaucoup plus de difficulté à tolérer la chaleur, comme les humains», détaille la chroniqueuse.

«Il faut être prudent aussi pour tous les animaux qui ont la face écrasée ou le museau plat, comme le bouledogue français ou le chat persan, explique Annie Ross. Étant donné qu’il n’y a pas de sudation chez les chiens et les chats, le principal mécanisme pour se refroidir ou éliminer la chaleur, c’est la respiration. Mais les animaux qui ont le nez écrasé, ils n’ont pas juste la face écrasée, ils ont tout le système respiratoire écrasé, tout le nez et la trachée. Donc ces animaux-là vont avoir des problèmes plus rapidement aussi parce qu’ils ont un système respiratoire qui n’est pas très fonctionnel en partant.»

Comment savoir qu’un animal commence à avoir trop chaud?

Quelques signes peuvent indiquer qu’un animal est sur le point d’avoir un coup de chaleur et qu’il serait nécessaire d’appeler rapidement son vétérinaire. La respiration peut devenir très haletante, chez le chat comme chez le chien.

«Vous allez voir la respiration s’accélérer et la bouche va s’ouvrir, un moment donné. Vous allez avoir un animal qui faiblit, qui peut tomber sur le côté, qui devient de moins en moins conscient de l’environnement. Mais là, j’espère que vous serez déjà chez votre vétérinaire», conclut Annie Ross.

Aussi sur le Sac:

s

s