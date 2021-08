Elle cherche son chum sur Google et découvre qu'il a un bébé avec une autre femme

Imaginez apprendre que votre chum vous trompe en recherchant son nom sur internet.

Et puis, apprendre qu'il a eu un bébé avec une autre femme.

Imaginez réaliser ensuite que c'est en fait vous «l'autre femme» puisqu'il a une famille avec son autre blonde.

Puis comprendre finalement que monsieur a deux blondes depuis le début et les trompe toutes les deux...

Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Priscilla Alvarez, une Américaine de Washington, alors qu'elle a recherché son copain sur Google.

Elle est tombée sur un registre des cadeaux pour bébé enregistré sous son nom et celui d'une autre femme.

Comment est-ce possible?

Mme Alvarez a raconté son histoire sur le réseau social TikTok dans plusieurs courtes vidéos. La première est devenue virale et a été vue plus d'un million de fois.

Après plusieurs mois de fréquentation, elle était en vacances dans le sud avec son copain. Puis, il lui a dit un soir qu'il avait perdu son cellulaire. À la fin de la semaine, ils se sont séparés à l'aéroport, car madame prenait un vol un peu plus tôt que monsieur. «On s'appelle cette semaine, je t'aime!» sont les derniers mots qu'il lui a dits.

Mais une fois revenue à Washington, elle est sans nouvelle de lui pendant quelques jours. Inquiète, elle a donc décidé de le googler, et c'est là qu'elle est tombée sur un registre de cadeaux pour bébé qui datait de janvier dernier.

«Découvrir son registre pour bébé pour janvier. Découvrir qu’il a maintenant un enfant âgé de six mois», mentionne-t-elle dans sa vidéo.

Une rencontre avec l'autre femme

Priscilla a publié depuis deux autres vidéos dans lesquelles elle donne un peu plus de détails. Elle explique qu'elle n'avait jamais rien su de son autre vie. Il n'était pas sur les réseaux sociaux. Quand elle a trouvé le registre, elle est allée sur Facebook et a trouvé la mère de l'enfant. C'est là qu'elle a découvert le pot aux roses...

Depuis, elle a tenté de le contacter, mais il ne répond plus. «Je suis tombée directement dans sa boîte vocale. Par contre, quand ma cousine a essayé, l’appel a fonctionné, mais il n’a juste pas répondu», explique la jeune femme, qui sait désormais qu'il ne lui répondra plus jamais.

Priscilla a raconté la semaine dernière qu'elle avait finalement rencontré la mère de l'enfant. Les deux femmes se sont tout raconté et ont appris que leur «chum» les avait rencontrées à peu près en même temps et était en relation avec les deux depuis tout ce temps.

Lorsque la future mère du petit est tombée enceinte, il a tout de même poursuivi ses deux relations.

«Par respect pour la mère de l'enfant, je ne donnerai pas d'autres détails. Mais je suis triste. Je ne vais pas bien depuis plusieurs jours. Je n'en reviens pas de tous les mensonges. J'ai été malade, littéralement, j'ai vomi quand j'ai compris tous les mensonges.»

L'histoire ne dit pas si la mère de l'enfant est encore avec le père.

