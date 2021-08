Deux ours entrent dans une maison et la saccagent complètement

Imaginez rentrer à la maison et voir que votre maison a été cambriolée... par des ours!

C’est ce qu’a vécu samedi une famille de l’État du Connecticut quand deux gros ours ont complètement saccagé leur demeure après s’y être introduits, rapporte CNN.

«Maintenant, je dois m’assurer que tout est verrouillé. Nous avons dû installer un système d’alarme pour nous assurer qu’ils ne reviennent pas quand nous dormons», raconte Dustin Puhlaski.

La famille qui réside dans la ville d’Avon est sur ses gardes depuis les événements.

«Je rentrais à la maison pour préparer le repas et j’ai remarqué que ma porte arrière était ouverte. Je me suis approché et j’ai vu un ours dans ma cuisine. Il me fixait», mentionne M. Puhlaski.

En plus de défoncer la porte, l’ours de 300 livres et son partenaire ont fracassé la fenêtre du salon.

Les bêtes ont également fouillé dans les armoires de la résidence et ont dévoré les petits gâteaux et les bonbons de la fillette de Dustin Puhlaski.

C’est la première fois que la famille vit une telle situation.

«Il s’aventure aux alentours, mais ils ne sont jamais rentrés dans la maison», explique M. Puhlaski.

Heureusement, personne n’a été blessé. Mais les dégâts sont considérables.

Le père de famille a contacté les autorités de la faune pour enquêter sur l’incident. Un des officiers a indiqué à Dustin Puhlaksi qu’il était surprenant qu’un ours d’une telle grosseur ne porte pas une étiquette.

Pour éviter ce genre d’incident, les autorités recommandent de réduire les déchets alimentaires qui attirent les ours notamment en plaçant les poubelles dans une remise ou un garage. On suggère aussi d’ajouter de l’ammoniac.

Il est également recommandé de retirer les mangeoires pour oiseaux entre les mois de mars et novembre.

Les autorités déconseillent de nourrir les bêtes et de les approcher.

