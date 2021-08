Jérémy Gabriel ne sera finalement pas candidat pour le NPD

Jérémy Gabriel fait volte-face: il a annoncé hier, sur son compte Facebook, qu’il ne serait pas candidat pour le NDP.

En effet, celui qui fut jadis connu sous le sobriquet de «Petit Jérémy» ne convoitera pas un poste de député fédéral si des élections avaient lieu cet automne.

Pourtant, il y a seulement trois semaines, il avait confirmé son intention de se présenter dans la circonscription de Louis-Saint-Laurent.

Cette circonscription est détenue depuis 2015 par le conservateur Gérard Deltell.

Ce dernier l’avait prise au NPD, qui avait fait élire Alexandrine Latendresse en 2011.

Sur sa page Facebook, l’homme de 24 ans écrit que «les années 2020 et 2021 m’ont été particulièrement éprouvantes sur le plan personnel. La pandémie de COVID-19 a fait annuler mes engagements musicaux, m'a fait perdre mon emploi étudiant et a bouleversé sérieusement mon parcours scolaire à l’université».

«De plus, l’attente du jugement de la Cour suprême du Canada sur le conflit judiciaire opposant monsieur Mike Ward à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse exerce une pression et crée une anxiété sur moi presque quotidienne», a-t-il ajouté.

L’humoriste Mike Ward n’a toujours pas versé à Jérémy Gabriel les 35 000$ qu'il a été condamné à payer pour avoir fait des blagues à son sujet. L’affaire, qui avait débuté en 2012, a été plaidée en Cour suprême en février dernier.

Atteint du syndrome de Treacher et Collins, Jérémy Gabriel s’était fait connaître en 2006, alors qu’il avait 9 ans, en chantant devant le pape.

Un report

M. Gabriel explique cependant qu’il ne tourne pas le dos à la politique.

«Dans le respect de mes propres capacités et dans l’optique de vouloir offrir le meilleur de moi-même à mes concitoyens, je préfère remettre à plus tard mon entrée sur la scène politique fédérale [...] Ce n’est donc que partie remise!» écrit-il.

