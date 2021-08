[VIDÉO] Un homme va au restaurant dans une mini-camionnette et repart en trombe

On remercie Internet pour cet excellent contenu.

• À lire aussi: Une femme qui avait mal au nez depuis 37 ans découvre un objet inusité dans une de ses narines

On ne sait pas c’est où.



On ne sait pas c’est qui.



On ne sait pas c’est quand.



On ne sait pas pourquoi.

• À lire aussi: [VIDÉO] Une Tiktokeuse se pète solidement les dents après avoir bu un peu trop de mimosas



Mais c’est partout sur Internet depuis hier.



Aux dernières nouvelles, plus de 7000 personnes de partout dans le monde visionnaient ce clip simultanément sur Facebook Watch.



Fascinant!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s