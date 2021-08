Un site controversé ramasse Sophie Grégoire et les Canadiens-français en général

Le très controversé site de potins Gawker est de retour sur le web après plusieurs années d'absence.

Si vous n’avez pas suivi la saga, sachez que la publication a été forcée de mettre les clés sous la porte après avoir été poursuivie par Hulk Hogan lorsqu’elle avait publié une vidéo du lutteur, en sueur, en train de faire l’amour à la femme de son ami.

Si vous n’avez pas vu ces images, comptez-vous chanceux.

AFP

Hollywood Hogan est loin d’être la première célébrité à avoir été froissée par le tabloïd numérique. Tom Cruise, Jimmy Kimmel et Sarah Palin ont aussi fait partie de ceux qui ont été éclaboussés par Gawker.

Cinq ans plus tard, tel un phénix, Gawker est de retour, et il n’a pas perdu de temps avant de se faire de nouveaux ennemis.

Dans le texte REMEMBER WHEN SOPHIE GRÉGOIRE-TRUDEAU SANG A SONG FOR HER DAUGHTER, FOR MLK? (Souvenez-vous de la fois où Sophie Grégoire-Trudeau a chanté une chanson à sa fille pour MLK), Sarah Hagi revisite un des moments les plus étranges du règne de la première dame du Canada, épouse du PM.

Hagi explique que l’élection de Justin Trudeau a été un point tournant dans l’histoire du Canada, parce que pour la première fois, «le reste du monde était au courant de ce qui se passait dans le pays».

Elle mentionne aussi que pendant les premiers mois du mandat de Justin, Sophie et lui étaient partout. Même dans les pages de la revue Vogue.

«Mais il y a un moment en 2016, un an après le début de l’ère Trudeau, qui a fait du couple, et plus précisément de Sophie, la femme la plus quétaine de l’histoire du Canada. Pour des raisons complètement inconnues, Sophie a chanté une chanson originale, a capella, lors d’un hommage à Martin Luther King.»

Au cas où vous l’auriez oublié, voici une vidéo de ladite performance pour vous rafraîchir la mémoire.

L’auteure canadienne mentionne qu’elle trouvait la vidéo tellement malaisante que jusqu’à tout récemment, elle n'avait pas été capable de la regarder dans son intégralité.

Ensuite, pour aucune raison, elle lance une flèche à l’ensemble des Canadiens-français: «Tous les Canadiens savent que les Canadiens-français sont capables d’endurer ce niveau d'humiliation et d’orgueil démesuré, mais c’est tout de même une performance saillante.»

Premièrement, on ne sait pas d'où cette phrase-là sort. Est-ce que les francophones ont vraiment cette réputation dans le ROC?

Deuxièmement, en tant que Canadiens-français, on comprend qu’on a le dos large, mais on ne prendra pas le blâme pour Sophie Grégoire.

Nous avons déjà hâte de voir qui est la première vedette qui va poursuivre cette nouvelle version de Gawker.

