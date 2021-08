Eugenie Bouchard devient agente de bord mais pour une journée seulement

La joueuse de tennis Eugenie Bouchard a troqué la raquette pour l’uniforme.

La 133e meilleure raquette au monde a été embauchée comme porte-parole par Flair Airlines, une ligne aérienne à bas prix qui offre, depuis peu, des vols en partance de Montréal.

C’est dans ce cadre que, pour une promotion, Bouchard joue aujourd’hui à l’agente de bord pour un vol Toronto-Montréal.





Tôt ce matin, elle se faisait déjà maquiller pour se métamorphoser en hôtesse de l’air.

Instagram Eugenie Bouchard



Force est d’admettre que la transformation est réussie, et que la soeur jumelle de Beatrice a le look «agente de bord» à 100%.



Dans les vidéos publiées dans sa story Instagram, la vedette du tennis parle du nouvel uniforme des employés de Flair et de la réception ayant lieu à l’aéroport de Toronto, avant le départ vers Montréal.

Instagram Eugenie Bouchard



On la voit ensuite à bord de l’appareil en compagnie des dignitaires et des passagers heureux d’avoir pu assister à l’événement.

Instagram Eugenie Bouchard

On souhaite la meilleure des chances à Eugenie dans sa carrière au tennis, mais au moins, elle a déjà un bon plan B pour quand ce sera fini...

