«Je ne me suis pas fait refaire les seins et je ne suis pas enceinte»: Britney Spears met les pendules à l’heure dans une série de photos fort révélatrices

La chanteuse de 39 ans a fait le point sur son apparence physique dans une longue publication sur Instagram.

Critiquée plus souvent qu’à son tour dans les dernières semaines en raison des photos provocatrices qu’elle a publiées sur les réseaux sociaux, Britney Spears a voulu faire taire ses détracteurs, lundi soir, avec une nouvelle publication encore plus aguichante.



«Non, je ne me suis pas fait refaire les seins et je ne suis pas enceinte non plus», a écrit la vedette pop.



«J’ai des gros seins sur ces photos parce que j’ai dévoré de la bouffe», a-t-elle expliqué, avant de se lancer dans une justification de ses plus récents clichés, en mettant l’emphase sur le bonheur que peut ressentir une femme en enlevant une couche de vêtements.

«De toute façon, je gage que vous vous demandez pourquoi j’expose mon corps MAINTENANT...Eh bien, c’est parce que je suis venue au monde nue et je sentais honnêtement tout le poids du monde sur mes épaules, et cela a fait en sorte que je me voie de cette façon», a dit celle dont le plus récent album studio, Glory, date de 2016.

«Je voulais me voir d’une façon plus légère... nue... comme j’étais quand je suis née».

«Je suis une femme... Une femme belle...sensible, qui a besoin de se voir dans sa forme la plus pure. Non.. je ne ferai pas de photos topless pour le reste de ma vie, parce que ça deviendrait ennuyant, mais ça aide certainement quand tu as besoin d’être illuminée», explique celle qui a récemment remporté une bataille légale contre son père Jamie, qui était son tuteur légal depuis 2008.

Elle a conclu son message en remerciant les participants au mouvement #FREEBRITNEY pour leur soutien.

