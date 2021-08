Malaise en direct à la télé alors qu’un ancien couple doit s’affronter au snooker

Mark Allen et Reanne Evans sont deux joueurs de snooker professionnels qui formaient un couple jusqu’en 2008.

Ils ont même eu un fils ensemble, qui est maintenant âgé de 14 ans.

Mais depuis leur séparation, on ne pourrait pas dire que l’eau a coulé sous les ponts et que leur relation est un beau fleuve tranquille.

Bien au contraire.



Les deux se sont affrontés dans une joute de snooker du British Open cette semaine, et les images de leur confrontation sont devenues virales.

Avant que Evans n’effectue le bris, Allen s’est approché d’elle avec l’intention de lui proposer un «fist bump».



Mais Evans, elle, l’a ignoré de façon brutale.

Et vlan!



Malheureusement pour la professionnelle, c’est cependant son ex-mari qui a remporté la partie.

«C’était horrible. Ce n’est pas quelque chose que tu veux voir arriver souvent, mais on devait essayer de rester aussi professionnels que possible et je pense que j’ai très bien fait ça», a dit Allen après sa victoire.



Le torchon brûle entre les deux ex-époux depuis un bon moment.

Monsieur avait déjà demandé à ce que madame soit retirée d’un studio de télé situé à proximité de la table de snooker où il pratiquait, aux championnats mondiaux en avril dernier, arguant que la présence de madame était une distraction.

Il s’était aussi déjà apparemment prononcé contre la présence de joueuses féminines dans le circuit professionnel de snooker.

Faque c’est ça. On ne l’aurait probablement pas fistbumpé nous non plus...

